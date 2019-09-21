Atanamayan matematik öğretmeniydi yeni mesleğiyle büyükşehirlerden sipariş alıyor
BOLU’da mezun olduktan sonra atanamayan matematik öğretmeni Melike Kubilay, hayal ettiği mesleğini KOSGEB yardımıyla açtığı butik pasta dükkanında yaptığı pastalarına yansıtıyor.
Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Melike Kubilay (29), 1 yıl boyunca öğretmen olarak atanabilmek için KPSS sınavlarına hazırlandı. Zorlu sınav hazırlığı sürecinde boş zamanlarında evinde pasta yapan Kubilay, girdiği sınavın ardından atanamayınca öğretmenlik hayalinden vazgeçerek evinde hobi olarak yaptığı pasta işini ticarete dönüştürmeye karar verdi.
Çevresinde gördüğü butik pastaları kendisinin de yapabileceğine inanan Kubilay, KOSGEB’e başvurarak girişimcilik kursuna katıldı. Girişimcilik kursunun yanı sıra Bolu ve İstanbul’da butik pasta kursuna da giden Kubilay, 2016 yılının Ocak ayında ‘Kremalı Dükkan’ adını verdiği iş yerini açtı.
Hayatın her yerinde matematik var: Matematiği yaptığı butik pastalarda kullanan ve butik pasta öğreticisi de olacağını ifade eden Melike Kubilay, sözlerine şöyle devam etti:
“Hayatın her yerinde matematik var. Bu pastalarda da kullanıyorum. Altın oran diye bir gerçek var. O yüzden de pastalara da yansıtmamı kolaylaştırıyor matematik. İyiki matematiğin de pastaları da seviyorum. İkisinin birleşmesi çok güzel oldu. Pastaların üzerine matematiksel şekillerle figürler çalışıyorum. Yani aynı matematiği onların üzerinde de çalışabiliyorum.