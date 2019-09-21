Atanamayan matematik öğretmeniydi yeni mesleğiyle büyükşehirlerden sipariş alıyor

“Hayatın her yerinde matematik var. Bu pastalarda da kullanıyorum. Altın oran diye bir gerçek var. O yüzden de pastalara da yansıtmamı kolaylaştırıyor matematik. İyiki matematiğin de pastaları da seviyorum. İkisinin birleşmesi çok güzel oldu. Pastaların üzerine matematiksel şekillerle figürler çalışıyorum. Yani aynı matematiği onların üzerinde de çalışabiliyorum.