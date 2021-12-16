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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına ise Yakup Asarkaya getirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi.

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