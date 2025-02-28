BIST 9.741
DOLAR 36,52
EURO 37,97
ALTIN 3.355,82
HABER /  GÜNCEL

Atama kararları Resmi Gazete'de müftü atamaları

Atama kararları Resmi Gazete'de müftü atamaları

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel müdürlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi ünvanı verildi.

Müftü atamaları

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı.

Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın Salahaddin vilayetinde resmi yazışmalarda Türkçe de kullanılacak
Irak'ın Salahaddin vilayetinde resmi yazışmalarda Türkçe de kullanılacak
Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Mehmet Akif Ersoy: Bahçeli Nobel'e aday gösterilmeli
Mehmet Akif Ersoy: Bahçeli Nobel'e aday gösterilmeli
Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan Mourinho açıklaması: TFF'yi uyardık
Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan Mourinho açıklaması: TFF'yi uyardık
Beyaz Saray: Öcalan'ın çağrısı bölgeye barış getirecek
Beyaz Saray: Öcalan'ın çağrısı bölgeye barış getirecek
Abdullah Öcalan'ın çağrısı dünya basınında
Abdullah Öcalan'ın çağrısı dünya basınında
MHP'den 'Fatih Erbakan' açıklaması: Dönüş yapmadı
MHP'den 'Fatih Erbakan' açıklaması: Dönüş yapmadı
Rangers kulübünden taraftarlarına Ramazan hassasiyeti çağrısı
Rangers kulübünden taraftarlarına Ramazan hassasiyeti çağrısı
"Dijital asker" CENGAVER göreve hazır
"Dijital asker" CENGAVER göreve hazır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '28 Şubat' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '28 Şubat' paylaşımı
Hadi Özışık: Abdullah Öcalan’ın yanında kuzu kuzu oturuyorlar
Hadi Özışık: Abdullah Öcalan’ın yanında kuzu kuzu oturuyorlar
Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezası belli oldu