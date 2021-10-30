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Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçında gol var (CANLI)

Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçında gol var (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Lobjanidze'nin 6. dakikada attığı golle Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde 20'şer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alan her iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında avantajı ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma saat 16.00'da başladı. Beşiktaş'ta sakatlanan Batshuayi, 24. dakikada yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

6. dakikada Beşiktaş’ın kaptırdığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da Diouf’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayoub El Kaabi’nin şutunda top önce kaleciden döndü. Daha sonra meşin yuvarlak El Kaabi’ye çarparak kaleye yöneldi. Boş kaleye doğru giden topu Lobjanidze tamamladı. 1-0

14. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası önünde pasında Atiba’nın sert şutu kaleci Munir’de kaldı.

31. dakikada Umut’un pasında topla buluşan Ghezzal’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Munir ön direkte son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL: 6' Saba

Hakem: Cüneyt Çakır
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Traore, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Cyle Larin, Michy Batshuayi

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