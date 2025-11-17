Atakan Özkaya setten rol arkadaşı ile paylaştı! O karelere yorum yağdı...

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, ikinci sezonuna da güçlü bir giriş yaptı. Hem reytinglerde hem sosyal medya etkileşimlerinde zirvede yer alan dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.