Atakan Özkaya setten rol arkadaşı ile paylaştı! O karelere yorum yağdı...
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya geçtiğimiz aylarda babasını kaybetmişti. Son olarak setten kareler yayınlayan Atakan Özkaya nostaljik karelerle kısa sürede büyük beğeni topladı. Paylaşımları rekor kırdı. İşte o kareler...
Kanal D’nin reyting listelerini altüst eden dizisi Uzak Şehirde “Kaya” karakterine hayat veren Atakan Özkaya, setten yayınladığı siyah beyaz karelerle sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Genç oyuncunun paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak rekor kırdı.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, ikinci sezonuna da güçlü bir giriş yaptı. Hem reytinglerde hem sosyal medya etkileşimlerinde zirvede yer alan dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
“Kaya” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki başarılı oyuncu, setten yaptığı yeni paylaşımla hayranlarını bir kez daha mest etti.
Siyah beyaz estetik kareler, kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.