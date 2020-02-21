Atakan Kayalar'dan 'tanışmamız lazım' diyen Aleyna Tlki'ye yanıt: Seni dinlemiyorum

Aleyna Tilki'den Atakan yorumu: Onun yaşında ilaç yapıyordum

Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan”

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