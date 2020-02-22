Atakan Kayalar'dan 3 yıl önce Enes Batur'a olay sözler Batur'dan cevap geldi

"Aleyna Tilki dinlemem"

Televizyonun büyülü dünyasına kapılan Atakan, popçu Aleyna Tilki ile polemiğe bile tutuştu. Kendisinin de küçükken ilaç yaptığını ve onun gibi olduğunu söyleyen Tilki'nin "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin" paylaşımına Atakan, konuğu olduğu Erol Köse'nin instagram hesabından videolu yanıt verdi