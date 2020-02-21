Atakan Kayalar "Gaipten sesler duyuyorum" dedi sosyal medya çalkalandı

10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda okuduğu 250 kitap, konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan bir videosu büyük yankı uyandırdı.

Atakan Kayalar, bu açıklamalarından sonra yeniden mikrofona yönelerek "Gaipten sesler duyduğum anda" şeklinde bir cümle daha kurdu. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler Atakan'ın bu çıkışına bir anlam veremedi.