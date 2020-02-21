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Atakan Kayalar "Gaipten sesler duyuyorum" dedi sosyal medya çalkalandı

Türkiye'nin gündemin oturan Atakan Kayalar'ın konuk olduğu bir canlı yayında kullandığı ifade büyük tartışma yarattı. Atakan'ın bu videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

10 yaşında olmasına rağmen 5 ayda okuduğu 250 kitap, konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan bir videosu büyük yankı uyandırdı.

Atakan Kayalar, bu açıklamalarından sonra yeniden mikrofona yönelerek "Gaipten sesler duyduğum anda" şeklinde bir cümle daha kurdu. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler Atakan'ın bu çıkışına bir anlam veremedi.

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