Atabay "Türkiye Ar-Ge 500"deki yükselişini sürdürüyor

En yüksek Ar-Ge harcaması yapan şirketlerin yer aldığı “Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması”nın 2025 sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin köklü ilaç üreticilerinden Atabay, 287 milyon 429 bin 816 TL’lik Ar-Ge harcamasıyla ilaç sektöründe 7’nci, Türkiye genelinde ise 18 basamak yükselerek 73’üncü oldu. 2024 yılında 37 olan aktif proje sayısını 2025 yılında 49’a, 61 kişiden oluşan Ar-Ge kadrosunu ise 67 kişiye çıkaran Atabay, Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamını her yıl büyütmeye ve bu alandaki insan kaynağına yatırım yapmaya devam ediyor.

Atabay Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Atabay Taşkent, Ar-Ge 500 sıralamasındaki yükselişin şirketin uzun vadeli Ar-Ge yaklaşımının bir sonucu olduğunu söyledi. Zeynep Atabay Taşkent, “Türkiye’nin ilaç alanındaki bilimsel ve teknolojik yetkinliğini geliştirmeyi, stratejik ürünlerde yerli üretim kapasitesini artırmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge’ye, teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına yatırıma devam ediyoruz. 2026 yılında 325 milyon TL’lik Ar-Ge bütçemizle çalışmalarımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

87 yıllık üretim deneyimi güçlü Ar-Ge altyapısıyla birleşti

Atabay’ın 87 yıllık üretim deneyiminin bugün güçlü bir Ar-Ge altyapısıyla birleştiğini vurgulayan Zeynep Atabay Taşkent, “Etkin madde sentezinden proses geliştirmeye, müstahzar ilaçlardan biyoteknolojiye ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlere uzanan geniş bir alanda çalışıyoruz. Acıbadem ve Gebze Ar-Ge Merkezlerimiz ile Atabay Bio bünyesinde bilimsel bilgiyi üretim yetkinliğine dönüştürmeye; stratejik etkin madde ve ilaçların ülkemizde geliştirilmesine ve biyoteknoloji alanındaki yerli yetkinliklerin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Tüm bu çalışmalarla Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tecrübemizi bilim, teknoloji ve inovasyonla geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.