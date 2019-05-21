Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı'dan gönderme açıklaması

''Son iki gündür twitter profilimden tarafımdan atılmadığı halde ben atmışım gibi yorumlanarak şahsıma yönelik yargısız infaz yapılmaktadır. Twitter profilim bilinmeyen şahıslar tarafından ele geçirilmiş ve söz konusu cümleler bu şahıslar tarafından yazılmıştır.