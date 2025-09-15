Ata Demirer'in büyük mutluluğu! Aşk tam gaz devam
|
Ata Demirer, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar’la ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.
Ünlü komedyen uzun zaman sonra sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
15
Tatilden fotoğrafların yer aldığı anları Instagram sayfasında paylaşan Ata Demirer, gönderisinde sevgilisine de yer verdi.
25
Demirer’in “Geçmiş güzel zamanlardan bir demet” notlu paylaşımına takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı.
35
Ünlü komedyen, 53’üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. Çift yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.
45