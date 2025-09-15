BIST 10.921
Ata Demirer'in büyük mutluluğu! Aşk tam gaz devam

Ata Demirer, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar’la ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

Ata Demirer'in büyük mutluluğu! Aşk tam gaz devam - Resim: 1

Ünlü komedyen uzun zaman sonra sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Ata Demirer'in büyük mutluluğu! Aşk tam gaz devam - Resim: 2

Tatilden fotoğrafların yer aldığı anları Instagram sayfasında paylaşan Ata Demirer, gönderisinde sevgilisine de yer verdi.

Ata Demirer'in büyük mutluluğu! Aşk tam gaz devam - Resim: 3

Demirer’in “Geçmiş güzel zamanlardan bir demet” notlu paylaşımına takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı.

Ata Demirer'in büyük mutluluğu! Aşk tam gaz devam - Resim: 4

Ünlü komedyen, 53’üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. Çift yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.

