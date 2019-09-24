Ata Demirer'in annesiyle yaptığı yaza veda paylaşımına beğeni yağdı
Ünlü komedyen Ata Demirer'in sosyal medya hesabından annesi ile birlikte yaptığı yaza veda paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Ata Demirer yaz tatilini Bozcaada'da geçirdi. Zaman zaman ziyaretine gelen arkadaşlarıyla tekne gezisi de yapan Demirer son olarak annesi Ayten Kaçar ile birlikte bir paylaşım yaptı.
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Demirer annesiyle bir pozunu paylaşıp "Annem diyor ki ‘biz bitti demeden bitmez ‘ iyi yazlar" yorumunu düştü. Demirer'in annesiyle birlikte yaptığı bu paylaşıma beğeni ve yorum geldi.
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Yaz tatilini Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından 2 milyon liraya satın aldığı bağından kopardığı üzüm salkımlarını paylaşmıştı.
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Eyvah Eyvah adlı film serisini çektiği yeri çok beğenen ve oradan kendisine çiftlik mülk satın alan Ata Demirer, köy hayatına iyice alıştı. Sıklıkla Bozcaada'ya giden Demirer, yaz ayını da orada geçirme kararı almıştı.
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