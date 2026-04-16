Ata Demirer'den hiç beklenmeyen açıklama! "Nazara inanırım"
Başarılı komedyen ve oyuncu Ata Demirer, bu kez yeni projesiyle değil, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü isim, aşk hayatından annesine, mizah anlayışından yeni film planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle “Nazara çok inanıyorum” sözleri, röportajın en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.
Bir süredir Dilara Alemdar ile birlikte olan Ata Demirer, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında her zamanki gibi mesafeli ama net bir tavır sergiledi. Ünlü komedyen, ilişkisini göz önünde yaşamayı doğru bulmadığını açıkça söyledi. Ata Demirer, özel hayatını herkesin gözü önünde yaşamaktan hoşlanmadığını belirterek, bunun kendisine iyi gelmediğini ifade etti. Ünlü isim, bu konuda hem kendi sınırlarını korumak istediğini hem de nazara inandığını dile getirdi. Demirer’in, “Hayatımızın sürekli canlı yayında olması bana doğru gelmiyor. Bir de nazara çok inanıyorum” sözleri, kısa sürede dikkat çekti.
Röportajda sadece aşk hayatı değil, aile bağları da öne çıktı. Ata Demirer, annesinin bu hayatta en çok sevgiye önem verdiğini söyleyerek ondan öğrendiği hayat dersini anlattı. Ünlü oyuncu, annesinin kendilerine insanın dünyaya sevmek için geldiğini öğrettiğini ifade etti. Bu bakış açısının kendi hayatında derin bir iz bıraktığını hissettiren Demirer, sevginin merkezde olduğu bir anlayışla büyüdüğünü anlattı. Yıllar içinde mizah anlayışının da değiştiğini söyleyen Ata Demirer, artık daha incelikli ve daha derinlikli bir yerden üretmeyi tercih ettiğini belirtti. Gençlik dönemine kıyasla bugün daha hassas bir yerden baktığını ifade eden sanatçı, insanın yaş aldıkça daha az kalp kırmak istediğini söyledi.
Bu yaklaşımını da oldukça etkileyici bir cümleyle anlattı: Hepimizin biraz kırık kalpler sokağından geçtiğini düşündüğünü dile getirdi.
Ata Demirer, röportajında yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını da açıkladı. Baş karakterinin adının Nejat olduğunu söyleyen ünlü isim, bu kez hem hüzünlü hem komik ama aynı zamanda daha umutlu bir hikâye anlatmak istediğini belirtti. Bu sözler, yeni projesiyle ilgili merakı da artırdı. Ata Demirer, “Eyyvah Eyvah” serisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Demet Akbağ hakkında da samimi konuştu. Başarılı oyuncu için, hâlâ hayatındaki en önemli insanlardan biri olduğunu söyledi. Denizle kurduğu bağdan da söz eden Ata Demirer, suyun hayatındaki yerini oldukça özel cümlelerle anlattı.