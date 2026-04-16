Ata Demirer'den hiç beklenmeyen açıklama! "Nazara inanırım"

Röportajda sadece aşk hayatı değil, aile bağları da öne çıktı. Ata Demirer, annesinin bu hayatta en çok sevgiye önem verdiğini söyleyerek ondan öğrendiği hayat dersini anlattı. Ünlü oyuncu, annesinin kendilerine insanın dünyaya sevmek için geldiğini öğrettiğini ifade etti. Bu bakış açısının kendi hayatında derin bir iz bıraktığını hissettiren Demirer, sevginin merkezde olduğu bir anlayışla büyüdüğünü anlattı. Yıllar içinde mizah anlayışının da değiştiğini söyleyen Ata Demirer, artık daha incelikli ve daha derinlikli bir yerden üretmeyi tercih ettiğini belirtti. Gençlik dönemine kıyasla bugün daha hassas bir yerden baktığını ifade eden sanatçı, insanın yaş aldıkça daha az kalp kırmak istediğini söyledi.