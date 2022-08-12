Ata Demirer uzun zamandır gözlerden uzaktı! Neyle uğraştığını duyanlar şaştı kaldı

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, uzun süreli sessizliğinin ardından ortaya çıktı. Sevenlerinin ekranlarda görmeyi özlediği Demirer'i yeni uğraşının ne olduğu öğrenildi. Ata Demirer'in Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu gibi emlak yatırımlarına yöneldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...