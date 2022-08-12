Ata Demirer uzun zamandır gözlerden uzaktı! Neyle uğraştığını duyanlar şaştı kaldı
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, uzun zamanladır hayatına gözlerden uzak devam ediyor. Sevenleri tarafından merak edilen Demirer'in neyle uğraştığı ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun yolundan gidiyor...
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, uzun süreli sessizliğinin ardından ortaya çıktı. Sevenlerinin ekranlarda görmeyi özlediği Demirer'i yeni uğraşının ne olduğu öğrenildi. Ata Demirer'in Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu gibi emlak yatırımlarına yöneldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı bilinen meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi.
Bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.
Tarihi yapıları satın alıyor
Cihangir'de oturan Ata Demirer'in, şu sıralar Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.