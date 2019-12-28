Ata Demirer hastaneye kaldırıldı gizli aşk ortaya çıktı Alara Bozbey'le barıştı
Komedyen Ata Demirer’in, tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik olması eski sevgilisi Alara Bozbey’le barıştığını ortaya çıkardı.
Cem Yılmaz'ın hastanalanmasından kaynaklı olarak gösterisini iptal etmesinin ardından Ata Demirer de hastanelik oldu. Ünlü komedyen geçtiğimiz perşembe günü BKM'de sergileyeceği ''Ata Demirer Gazinosu'' gösterisinin öncesinde rahatsızlandı.
Dün akşam hastaneye giden Ata Demirer, hastane çıkışı kameraların objektifine takıldı. Kardeşi Cenk Demirel'in yardımıyla yürüyen, ayakta durmakta zorluk çeken ünlü komedyen, şunları söyledi:
''Şimdi hasteneden geliyoruz. Müşahade altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemi ve enfeksiyon. İkisi bir arada. Sesim de gitti ama iyiyim, teşekkür ederim arkadaşlar.''
Ata Demirer, ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşayıp ardından ayrılan Alara Bozbey'in orada olması ise herkesi şaşırttı. Ayrılığın ardından ''Geri dönüşümüz yok'' diyerek açıklama yapan Bozbey, Ata Demirer'i hastanede yalnız bırakmadı.