Ata Demirer dolu dizgin aşk yaşıyor! Sevgilisi ile paylaştı...
|
Komedyen Ata Demirer'in bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar’la ilişkisi devam ediyor... Demirer önceki gün sevgilisi ile Bozcaada'da dalış yaptı.
Ata Demirer geçen temmuzda 53'üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.
110
Ünlü komedyen ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor.
210
BOZCAADA SOKAKLARINDA GEZDİ
Önceki gün Bozcaada'nın sokaklarını sevgilisiyle turlayan Ata Demirer, sonra da kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile dalış yaptı.
310
DENİZDEN PAYLAŞTI
Demirer, o anları sosyal medyada "Denize doğru" notuyla paylaştı.
Çift, 1 yıldır aşk yaşıyor.
410