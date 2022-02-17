'Ata Demirer 50 kilo verdi' haberlerini ti'ye aldı Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 'zayıflama' göndermesi
Ata Demirer, 50 kilo verdiği yönündeki iddiayı ti'ye aldı, 7 kilo verdiği için Fenerbahçe'ye geri döndüğü konuşulan futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yaparak "Haftaya sahadayım. Kork benden" dedi.
Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisiyle ilgili magazin sayfalarında çıkan "50 kilo verdi" haberleriyle sosyal medya hesabından dalga geçti. Kilo verdiği yönündeki iddialara esprili bir yanıt veren Demirer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Ozan Tufan'a gönderme yaparak "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi.
Yıllardır başı fazla kilolarıyla dertte olan ünlü komedyen Ata Demirer'in 50 kilo verdiği iddia edildi.
Ata Demirer de kendisiyle ilgili çıkan zayıflama haberlerine cevap verdi.
50 kilo verdi haberlerini Twitter hesabından paylaşan Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi.