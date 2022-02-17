'Ata Demirer 50 kilo verdi' haberlerini ti'ye aldı Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 'zayıflama' göndermesi

Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisiyle ilgili magazin sayfalarında çıkan "50 kilo verdi" haberleriyle sosyal medya hesabından dalga geçti. Kilo verdiği yönündeki iddialara esprili bir yanıt veren Demirer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sık sık kilo alıp vermesiyle bilinen Ozan Tufan'a gönderme yaparak "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi.