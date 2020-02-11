ATA AÖF büt sonuçları açıklanıyor TC ile OBS sonuç sorgulama
ATA AÖF büt sonuçları için artık geri sayım başladı. 1-2 Şubat'ta yapılan ATA AÖF sonuçlarının en geç 3 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı OBS girişi TC numarası ile yapılacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ATA AÖF Büt sonuçları bugün yani 11 Şubat Salı günü açıklanır mı araştırması başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 1-2 Şubat'ta yapıldı. ATA AÖF sonuçları ise gün içinde her an açıklanabilir.
1-2 Şubat'ta 81 ilde yapılan ATA ÖAF sonuçlarının en geç 14 iş günü içinde açıklanacağı Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Bu durumda ATA AÖF büt sınav sonuçları gün içinde ya da en geç 3 gün içinde açıklanacak.
AÖF bütünleme sınavı sonuçları aracılığıyla güz dönemi sınav sonuçlarını öğrenebilecek olan öğrenciler, sonraki döneme geçiş yapabilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o öğrencilerin gündemindeki o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, sınavın tamamlanmasının üzerinden 14 gün geçmesiyle birlikte açıklanıyor. Bu kapsamda ATA AÖF sınav sonuçlarının 16-17 Şubat tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.