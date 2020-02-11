ATA AÖF büt sonuçları açıklanıyor TC ile OBS sonuç sorgulama

1-2 Şubat'ta 81 ilde yapılan ATA ÖAF sonuçlarının en geç 14 iş günü içinde açıklanacağı Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Bu durumda ATA AÖF büt sınav sonuçları gün içinde ya da en geç 3 gün içinde açıklanacak.