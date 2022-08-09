Aşurelik ürünlerde dev zam! Fiyatlar yüzde 207 arttı bir tencere bakın ne kadara kaynayacak
Temel aşurelik malzeme fiyatları bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandı. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı'nın verdiği bilgiye göre, geçen yıl 200 TL'ye kaynayan bir tencere aşure bu yıl 350-400 TL'ye kaynayacak.
Artan kuruyemiş fiyatları, bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatlarını uçurdu. Sözcü'ye konuşan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Birinci Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı, ülke genelindeki temel aşurelik malzeme fiyatlarının bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandığını söyledi.
Kaşıkcı, geçen yıl 200 TL’ye kaynayan bir tencere aşurenin bu yıl 350-400 TL’ye kaynayacağının bilgisini verdi.
Kaşıkcı’nın verdiği bilgiye göre, bu yıl en fazla zamlanan malzeme aşurelik buğday.
Geçen yıl kilosu 6,5 TL’den satılan aşurelik buğdayın bu yıl yüzde 207 zamlanarak 20 TL’ye ulaştığını söyleyen Kaşıkcı, “Kilosu geçen yıl 25 TL olan soyulmuş fıstık, bu yıl yüzde 100 artışla 50 TL’ye çıktı.