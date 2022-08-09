Aşurelik ürünlerde dev zam! Fiyatlar yüzde 207 arttı bir tencere bakın ne kadara kaynayacak

Artan kuruyemiş fiyatları, bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatlarını uçurdu. Sözcü'ye konuşan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Birinci Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı, ülke genelindeki temel aşurelik malzeme fiyatlarının bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandığını söyledi.