Aşure günü mesajları resimli kısa aşure günü tebrikleri-2019
Bugün mübarek Muharrem ayının 10. günü olan 2019 aşure günü. Bu anlamılı güze özel resimli aşure günü mesajları, aşure günü kutlama-tebrik sözleri ve aşure günü ile ilgili Hadisleri sizler için bir araya getirdik.
Bugün 9 Eylül pazartesi aşure günü... Aşure gününe özel en güzel resimli aşure günü mesajlarını ve kutlama sözlerini bir araya getirdik. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü hadisleri ve resimli kısa aşure günü mesajları haberimizde...
Bugün aşure günü başladı... Bu mübarek ve güzel günde siz de sevdiklerinize resimli aşure günü yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. En güncel SMS cep telefonu aşure günü mesajlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İşte aşure günü kısa SMS alternatifleri...
RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI - Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun. - Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.
- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun. - Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.