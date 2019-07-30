Astsubaylığı bıraktı 10 yıldır hayalini kurduğu işi yapmaya başladı
KARABÜK'te yaşayan 44 yaşındaki Astsubay Saadettin Karaman, 10 yıl önce hayalini kurduğu bahçede yerel organik tohumlarla ürünler yetiştirmek için askeriyeden emekli oldu.
Bahçesinde domates, biber, kavun, karpuz, patlıcan, salatalık, fasulye, çilek, biber, mısır, kivi, dut, armut gibi çok sayıda meyve ve sebzeyi yetiştiren Saadettin Karaman, Türkiye’nin bir çok bölgesinden yerli tohum topluyor. Karaman, organik ürünlerin çoğalması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Ekim yaptığı yerde suyun olmaması üzerine internetten yaptığı araştırma sonucunda yaklaşık 6 tonluk su kapasiteli çukur açan Karaman, topladığı yağmur suları ile sulama ihtiyaçlarını karşılarken, güneş enerjisinden de elektrik üretimini sağlıyor.
Karaman, 10 yıllık hayalinin sadece fikri kısmında olduğunu belirterek, “Genelde babamla annem bu işi yaptılar. Tabi onların emeği olmasa bu hale gelmezdi kesinlikle. Ben araştırıp burada uygulamaya çalışıp, onlarda benden daha iyi bir şekilde uyguladılar” dedi.
24 yıllık askerliğini noktaladı: Bu iş için 24 yıllık askerlik hayatı olduğunu ve askerlik hayatını tadında bırakarak noktaladığını söyleyen Karaman, konuşmasına şu şekilde devam etti: