Astrolog Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı'nın yasak aşkını ifşa etti!
Astrolog Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı hakkında şok açıklamalar yaptı ve eşinin kendisini dövdüğünü, genç ve evli bir kadınla ilişkisi olduğunu açıkladı.
Beyaz TV'de konuşan ünlü astrolog Nuray Sayarı yaptığı açıklamalar ile bir anda magazin basınının gündemine tırmandı. Aşık oldum çok küçü yaşta evlendim dediği 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı hakkında olay açıklamalar yapan Nuray Sayarı hayati tehlikem var eşim tarafında ölümle tehdit ediliyorum diyerek Erdoğan'dan yardım istedi.
Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına katılan ve burç yorumları yapan Nuray Sayarı sesinin neden kısık olduğunu anlatırken bir anda evliliği hakkındaki tüm gerçekleri ve aldatıldığı eşine boşanma davası açtığını söyledi.
İşte Sayarı'nın olay açıklamaları..
Zor bir süreçten geçiyorum evlenmek boşanmak Allah'ın emri. Çok sevdim eşimi çok çirkin durumlar yaşadım. Eşim evli bir hanımla birlikte. Ben çok hayal kırıklığı yaşadım. 31 yıllık evliliğimi noktalıyorum. Sizlerden hiçbir sey saklamadım.
Olay aldatılmak değil evladımın sarsılmış olması. Çünkü eşim evli barklı kadınla çocuğu aynı ortama sokmuş. Ve 13 yaşındaki oğlum şu anda psikoljik yardım alıyor.