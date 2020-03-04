Astrolog Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı tarafından aldatıldı eleştirilere bakın ne dedi
Beyaz TV'de ünlü Astrolog Nuray Sayarı, eşi Aşkın Sayarı tarafından aldatıldığını, şiddete maruz kaldığını itiraf etti. Nuray Sayarı'nın itirafları herkesi şok ederken bazı sosyal medya kullanıcıları, Astrolog olmasına değinerek fark etmemesini eleştirince cevabı bakın ne oldu.
Beyaz TV'de yayımlanan Hayatta Her Şey Var programında burç yorumları yapan Astrolog Nuray Sayarı, dün programda eşi Aşkın Sayarı hakkında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. İlk olarak 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'nın kendisini aldattığını söyleyen Nuray Sayarı, ardından şiddet gördüğünü söyleyince herkesin ağzı açık kaldı.
Yalnızca ihanet değil şiddet itirafında da bulunan Sayarı, şimdiye kadar sakladığı gerçekleri bir bir itiraf etti. Hatta eşi Aşkın Sayarı tarafından ölümle tehdit edildiğini hatta dün sabah şoförünün dahi tehdit edildiğini söyleyen Sayarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.
Gözyaşları içinde hayatının gerçeklerini, çektiği zulmü anlatan Sayarı, sosyal medyadan birçok destek mesajı alırken bazı sosyal medya kullanıcıları, Astrolog olmasına değinerek, "kendi geleceğini neden göremedin" eleştirisinde bulundu.
Sayarı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Aldatıldığımı haritamda gördüm. Aşkın beyle paylaştım" diyerek eleştirilere yanıt verdi.