Astrolog Nuray Sayarı 2. kez evlendi...
Ünlü astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evlendi. Sayarı'nın gelinliği ise en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
54 yaşındaki ünlü astrolog Nuray Sayarı ikinci kez dünyaevine girdi. Sayarı'nın gelinliği sosyal medyada gündeme oturdu.
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet ile hayatını birleştirdi. Mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan Sayarı’nın düğününde en çok konuşulan detay ise gelinliği oldu.
Tül detayları ve taş işlemeleriyle öne çıkan gelinlik, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.
Bazı kullanıcılar gelinliği beğenirken bazıları ise fazla abartılı olduğu yönünde yorum yaptı.
