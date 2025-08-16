BIST 10.871
|
Astrolog Nuray Sayarı 2. kez evlendi...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evlendi. Sayarı'nın gelinliği ise en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Astrolog Nuray Sayarı 2. kez evlendi... - Resim: 1

54 yaşındaki ünlü astrolog Nuray Sayarı ikinci kez dünyaevine girdi. Sayarı'nın gelinliği sosyal medyada gündeme oturdu.

Astrolog Nuray Sayarı 2. kez evlendi... - Resim: 2

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ahmet ile hayatını birleştirdi. Mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan Sayarı’nın düğününde en çok konuşulan detay ise gelinliği oldu.

Astrolog Nuray Sayarı 2. kez evlendi... - Resim: 3

Tül detayları ve taş işlemeleriyle öne çıkan gelinlik, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. 

Astrolog Nuray Sayarı 2. kez evlendi... - Resim: 4

Bazı kullanıcılar gelinliği beğenirken bazıları ise fazla abartılı olduğu yönünde yorum yaptı. 

