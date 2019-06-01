AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları vatandaşlardan gelen talebe yetişebilmek için ek seferler başlattı.

AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar - Sayfa 1

Ramazan Bayramı tatilinin bugün başlamasıyla vatandaşlardan otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler başlattı.

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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar - Sayfa 2

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.

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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar - Sayfa 3

Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için tedbirlerin alındığı AŞTİ, 77'si hareketli, 113'ü sabit olmak üzere 190 güvenlik kamerası ile izlenirken, özel güvenlik personeli sayısı da artırıldı.

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AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar - Sayfa 4

Bayram öncesi bilet bulmak zor

Bilet satış temsilcisi Erdal Şen, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını, otobüsü tercih edenlerin fazla olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İşte AŞTİ'deki son durum

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