AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Ek seferler başlattılar
Anadolu Ajansı
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili öncesi yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları vatandaşlardan gelen talebe yetişebilmek için ek seferler başlattı.
Ramazan Bayramı tatilinin bugün başlamasıyla vatandaşlardan otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler başlattı.
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Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı.
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Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için tedbirlerin alındığı AŞTİ, 77'si hareketli, 113'ü sabit olmak üzere 190 güvenlik kamerası ile izlenirken, özel güvenlik personeli sayısı da artırıldı.
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Bayram öncesi bilet bulmak zor
Bilet satış temsilcisi Erdal Şen, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını, otobüsü tercih edenlerin fazla olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
İşte AŞTİ'deki son durum
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