"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı
Fransız Aktör Gerard Depardieu hapis cezası şoku yaşadı. Ünlü aktör, film setinde 2 kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Mahkeme ünlü aktörü 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Depardieu, "Asteriks ve Oburiks" filmiyle tanınıyordu.
"Asteriks ve Oburiks" filmiyle hafızalarda yer edinen Fransız aktör Gerard Depardieu, iki kadın tarafından 2021'de bir film setinde iki kadını elle taciz etmekle suçlanıyordu. Ünlü aktör yargılandığı davada suçlu bulunmasıyla 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Depardieu suçlamaları reddetti ve avukatı kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Paris'te görülen davada mahkeme Amelie adlı set tasarımcısı kadının tutarlı ifadeler verdiğine, Depardieu'nun ise ifadelerini zaman içinde değiştirdiğine hükmetti.
Amelie kararın ardından yaptığı açıklamada "çok etkilendiğini" ve mahkemenin hükmünden tatmin olduğunu belirtti. Ayrıca kendisi için "bir zafer ve ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olduğunu" söyledi.
Depardieu ayrıca, Sarah adlı yönetmen yardımcısı bir başka kadına cinsel saldırıda bulunmaktan da hüküm giydi. Azore Adaları'ndaki bir film çekiminde çalışan Depardieu karar duruşmasına katılmadı.