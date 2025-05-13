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"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı

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"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı

Fransız Aktör Gerard Depardieu hapis cezası şoku yaşadı. Ünlü aktör, film setinde 2 kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Mahkeme ünlü aktörü 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Depardieu, "Asteriks ve Oburiks" filmiyle tanınıyordu.

"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı

"Asteriks ve Oburiks" filmiyle hafızalarda yer edinen Fransız aktör Gerard Depardieu, iki kadın tarafından 2021'de bir film setinde iki kadını elle taciz etmekle suçlanıyordu. Ünlü aktör yargılandığı davada suçlu bulunmasıyla 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

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"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı

Depardieu suçlamaları reddetti ve avukatı kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Paris'te görülen davada mahkeme Amelie adlı set tasarımcısı kadının tutarlı ifadeler verdiğine, Depardieu'nun ise ifadelerini zaman içinde değiştirdiğine hükmetti.

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"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı

Amelie kararın ardından yaptığı açıklamada "çok etkilendiğini" ve mahkemenin hükmünden tatmin olduğunu belirtti. Ayrıca kendisi için "bir zafer ve ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olduğunu" söyledi.

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"Asteriks ve Oburiks" yıldızı Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu, hapis cezası aldı

Depardieu ayrıca, Sarah adlı yönetmen yardımcısı bir başka kadına cinsel saldırıda bulunmaktan da hüküm giydi. Azore Adaları'ndaki bir film çekiminde çalışan Depardieu karar duruşmasına katılmadı. 

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