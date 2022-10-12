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Astana'da keyifler yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Astana'da keyifler yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile karşılıklı masa tenisi oynadı.

Astana'da keyifler yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

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Astana'da keyifler yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisinde bir kez daha hünerlerini sergiledi. 

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Astana'da keyifler yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'da Tokayev ile masa tenisi oynayışı keyifli anlara sahne oldu. 

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Astana'da keyifler yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Takoyev ile masa tenisi oynadı
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