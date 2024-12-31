BIST 9.838
DOLAR 35,36
EURO 36,85
ALTIN 2.965,47

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

|
Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat meydana gelen depremleri işaret etti.

Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

16
Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

26
Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'taki depremin potansiyeline ilişkin bir paylaşımda bulundu.

36
Asrın felaketini işaret etti! Sivas depremi sonrası Prof Dr. Naci Görür'den açıklama

Görür, 4,4 büyüklüğündeki depremin Ecemiş Fay Zonu'nda yaşandığını söyledi.

46