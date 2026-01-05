Asmalı Konak performansı ile akıllara kazınmıştı! 86 Yaşındaki Selda Akkor'un son hali olay
Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Selda Alkor, bugün 86 yaşına bastı. Peki Selda Akkor'un sağlık durumu nasıl? İşte doğum gününde Selda Alkor'un unutulmaz rolleri...
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Selda Alkor, 3 Ocak'ta 86 yaşına bastı. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve bir süredir ekranlarda uzak olan Selda Alkor'un yeni yaşına özel hafızalara kazınan projeleri…
ASMALI KONAK-SÜMBÜL
2002-2003 yılları arasında izleyici ile buluşan "Asmalı Konak" dizisinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile başrolleri paylaşan Selda Alkor, Karadağ ailesinin hanımağası Sümbül'ü canlandırdı.
Kapadokya'da çekilen dizinin senaryosunu Mahinur Ergun ve Meral Okay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyordu.
ÇEMBERİMDE GÜL OYA-YURDANUR
1970’li yılların siyasi karmaşasında şekillenen aşk hikayesini konu eden "Çemberimde Gül Oya" dizisi, 2004-2005 yılları arasında izleyiciyle buluştu. Selda Alkor da Çağan Irmak'ın yönettiği dizide Yurdanur karkterine hayat verdi.