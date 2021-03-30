Aslızen'den şoke eden şiddet itirafları 'Öldü sanıp balkondaki kara gömdü'
Star TV'deki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına şarkıcı Aslızen konuk oldu. Şiddet itirafları ağızları açık bıraktı.
İzmir'de yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremi canlı canlı yaşamış olan Aslızen, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.
Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aslızen, annesiyle birlikte babasından gördüğü şiddeti anlatırken kan dondurdu.
Babasının, sürekli şiddet uyguladığını çocukluğunun çok kötü geçtiğini söyleyerek yürek burkan Aslızen, yıllar sonra gittiği psikoloğunda hafızasından annesiyle ilgili bir anısını sildirdiğini söyledi. Aslızen, şu ifadeleri kullandı:
''Babam annemi öldü sandığı için balkondaki kara gömdü. O can çekişirken ki görüntüsü aklımdan hiç gitmiyor. Psikoloğum o kötü anıyı hafızamda yerini değiştirdi.''