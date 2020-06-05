Aslışah Alkoçlar'ın sapığıyla başı büyük dertte 'Benim olmazsan seni kaçırırım'
Aslışah Alkoçlar’ı günlerce takip edip sahibi olduğu spor merkezini basan sapık, ''Benim olmazsan seni kaçırırım'' diyerek tehditler savurdu.
Koronavirüs salgınının ardından Aslışah Alkoçlar da sahibi olduğu Ulus'taki spor merkezini açmaya hazırlandığı esnada yaşadığı şokla yıkıldı. İş yerine giden bir şahıs "Ender Alkoçlar'la randevum var" diyerek beklemeye başladı.
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Günaydın'ın haberine göre, bu sırada spor merkezine gelen başka bir şahıs, "Ben taksi şoförüyüm. Şurada oturan adamı ben getirdim. Dakikalarca Aslışah Hanım'la ilgili telefonda arama yaptı. Dengesiz biri, dikkatli olun!" dedi.
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Taksiciyi gören şahıs, bir anda ayağa fırlayıp "Aslışah buraya gelecek. Onu kaçırırım" diye tehditler savurmaya başladı.
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O sırada derste olan Aslışah Alkoçlar, korku içinde babası Ender Alkoçlar'ı arayıp durumu anlattı.
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