Aslışah Alkoçlar'ın sapığıyla başı büyük dertte 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Günaydın'ın haberine göre, bu sırada spor merkezine gelen başka bir şahıs, "Ben taksi şoförüyüm. Şurada oturan adamı ben getirdim. Dakikalarca Aslışah Hanım'la ilgili telefonda arama yaptı. Dengesiz biri, dikkatli olun!" dedi.