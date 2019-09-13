Aslışah Alkoçlar Can Yaman ile samimi görüntülendi aşk dedikoduları hızla yayıldı
Demet Özdemir ile ayrıldığı söylenen Can Yaman, Aslışah Alkoçlar ile görüntülendi.
Star Tv ekranlarında yayımlanan fenomen dizisi Erkenci Kuş'ta yıldızları parlayan Demet Özdemir ve Can Yaman ikilisinin sette başlayan arkadaşlıkları aşka taşınmış fakat dizinin bitmesine yakın ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Demet Özdemir ile ayrıldığı konuşulan Can Yaman'ın ise şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı magazin kulislerinde dilden dile konuşuluyor.
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Bebek'te bir kafede samimi bir şekilde görüntülenen Can Yaman'la Alkoçlar ikilisinin aşk dedikoduları hızla yayıldı.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Oldukça samimi oldukları öğrenilen çift, dışarıda kendilerini basın mensuplarının beklediğini öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkarak gizlendi.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Alkoçlar, beyefendinin sadece arkadaşı olduğunu ve henüz bir ilişkisinin olmadığını söyledi.