Aslıhan Turan'dan milyonluk kombin! Lüks tercihi olay oldu...

Aslıhan Doğan Turan daha önce yaptığı açıklamalarda Hermes'ten başka çanta kullanmadığını ve bu çantaları bir yatırım aracı olarak gördüğünü belirtmişti.

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de objektiflere takıldı. Şıklığı ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Turan, bu kez yalnızca tarzıyla değil, milyonluk otomobili ve lüks aksesuarlarıyla da dikkat çekti.