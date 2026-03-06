Aslıhan Turan'dan milyonluk kombin! Lüks tercihi olay oldu...
Teknik Direktör Arda Turan'ın eşi ve sosyetenin göz bebeği Aslıhan Turan çanta tercihi ve lüks arabasıyla gündeme geldi. Milyonlarca liralık kombini ile çok konuşulan isme sevenlerinden yorum yağdı.
Eski milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de görüntülendiği anlarla yeniden gündeme geldi.
Lüks tarzıyla sık sık konuşulan Turan, bu kez yaklaşık 107 milyon TL değerindeki Rolls-Royce Cullinan aracı ve 1 milyon TL'lik Hermes çantasıyla dikkat çekti. Turan'ın milyonluk kombinine ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Aslıhan Doğan Turan'ın kullandığı Rolls-Royce Cullinan model aracın piyasa değeri yaklaşık 2.1 milyon Euro (107 milyon TL) olarak belirtiliyor.
Aslıhan Doğan Turan'ın Hermes marka çantasının yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu ifade ediliyor.
Aslıhan Doğan Turan daha önce yaptığı açıklamalarda Hermes'ten başka çanta kullanmadığını ve bu çantaları bir yatırım aracı olarak gördüğünü belirtmişti.
Eski milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Etiler'de objektiflere takıldı. Şıklığı ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Turan, bu kez yalnızca tarzıyla değil, milyonluk otomobili ve lüks aksesuarlarıyla da dikkat çekti.