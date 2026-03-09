Aslıhan Karalar'ın zor anları! Riva’daki evinde yangın çıktı, canını zor kurtardı...
Riva’daki evinde çıkan yangında ölümle burun buruna gelen Aslıhan Karalar, yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı. Çatıdan başlayan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Karalar, köpeklerini kurtarırken yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yoğun dumandan etkilenen Karalar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.