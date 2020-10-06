Aslıhan Gürbüz susmayacağım dedi erotik mesajı ifşa etti

Utanç yaşamadan yanlış olduğunu bilmiyorsunuz

İfşa olduğunu gördükten sonra yeniden mesaj göndererek "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişi, Gürbüz'ü iyice sinirlendi. Mesajı paylaşan oyuncu "Hep aynı mevzu 'dikkat çekme.' Yapamayacağınız yok gibi dikkat çekmek için sonra ardından ablalar, sen iyi birisinler sana saygı duyuyorumlar. Sosyal medya dikkat çekmek için can sıkacağınız tedirgin edeceğiniz, taciz ya da hakaret edeceğiniz bir mecra değil. Kendinizi var ettiğiniz o hesaplar şikayetle kapatılacak. Eşiniz dostunuz aileniz bu yaptıklarınızı görecek. Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz. Haa bu arada zırnık canım sıkılmıyor ama ben susarsam diğer kadınlar da susar diye düşünüp böyle davranıyorum" ifadelerini kullandı.