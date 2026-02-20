Aslıhan Gürbüz paylaştı! Doğal güzelliğini görenler yaşına inanamadı...
Güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medyadan çok özel bir paylaşımda bulundu. 43 yaşına giren oyuncunun doğallığı ise olay oldu...
Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. 43 yaşına giren ünlü isim, makyajsız pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni aldı.
Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kor ve Kral Kaybederse gibi popüler projelerde yer alan Aslıhan Gürbüz, yeni yaşını evinde kedisiyle kutladı.
Gürbüz, doğum günü pastasını kedisiyle üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Sevgili Mino, bir yaşıma daha girdim. Olduğum halimle, en filtresiz ve en doğal fotoğrafımızla bir doğum günümde daha yanımdaydın."
"Instagram'a koymadığında da hatırlanıyorsan, bazı insanlar için gerçekten varsın. Ailem ve birkaç dostumla bu yeni yaşımda fark ettim ki, en basit ve en doğal halinle değerli olabilmek çok kıymetli" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı.