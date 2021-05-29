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Aslıhan Güner kızıl saçlarına veda etti Kuzey Yıldızı bitti imaj değiştirdi gören tanıyamadı

Aslıhan Güner kızıl saçlarına veda etti Kuzey Yıldızı bitti imaj değiştirdi gören tanıyamadı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde kızıl saçlarıyla dikkat çeken başrol Aslıhan Güner, imaj değiştirdi. Kızıl saçları değişince görenler tanımakta zorlandı.

Aslıhan Güner kızıl saçlarına veda etti Kuzey Yıldızı bitti imaj değiştirdi gören tanıyamadı

Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarındaki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bitti. Final yapan dizinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, dizi boyunca kızıl saçlarıyla ön plandaydı. Şimdilerde ise dizinin bitmesiyle imaj değişikliğine gitti.

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Aslıhan Güner kızıl saçlarına veda etti Kuzey Yıldızı bitti imaj değiştirdi gören tanıyamadı

Aslıhan Güner’in sıradaki projesi merakla bekleniyor. Hayranları ise oyuncuyu sosyal medyadan mercek altına aldı. Oyuncunun bir ara Instagram hesabını kapatması ve hiç paylaşım yapmaması da şaşkınlık yarattı.

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Aslıhan Güner kızıl saçlarına veda etti Kuzey Yıldızı bitti imaj değiştirdi gören tanıyamadı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Aslıhan Güner, Instagram’a geri döndü ve hayranlarına da bir sürpriz yaptı. 

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Aslıhan Güner kızıl saçlarına veda etti Kuzey Yıldızı bitti imaj değiştirdi gören tanıyamadı

Aslıhan Güner, yeni imajıyla herkesi fazlasıyla şaşırttı.

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