Aslıhan Doğan'dan çanta çıkışı! "O markadan başka kullanmıyorum"

Ünlü futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, lüks yaşam tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan açıklamasında, yalnızca Hermes çanta kullandığını ve bunları yatırım aracı olarak gördüğünü belirten Turan, tartışmaların odağı haline geldi.