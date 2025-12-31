BIST 11.306
Aslıhan Doğan'dan çanta çıkışı! "O markadan başka kullanmıyorum"

Ünlü futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, lüks yaşam tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan açıklamasında, yalnızca Hermes çanta kullandığını ve bunları yatırım aracı olarak gördüğünü belirten Turan, tartışmaların odağı haline geldi.

Ünlü futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, özel hayatı ve açıklamalarının yanı sıra lüks yaşam tarzıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Turan'ın son açıklaması ise gündem oldu ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. "Hermes'ten başka çanta kullanmıyorum. Yatırım aracı olarak görüyorum."

Bu sözler, özellikle ekonomik zorlukların konuşulduğu bir dönemde büyük yankı uyandırdı. Turan'ın bu açıklaması, lüks markalara olan tutkusuyla bilinen geçmiş paylaşımlarını hatırlatarak magazin dünyasında hızla trending topic oldu.

