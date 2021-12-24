Aslıhan Doğan Turan'ın evindeki siyah tuvalet kağıdının fiyatı ne? İşte dudak uçuklatan rakam

Ala Tokel siyah tuvalet kağıdını paylaştı, sosyal medyada 'görgüsüz' diye tepki yağdı!

Tokel, Turan'ın evinde tuvaleti kullanmak için girdiği esnada siyah tuvalet kağıdının fotoğrafını çekerek "Çok sormuştunuz, evet Aslıhan Doğan Turan'ın tuvalet kağıdı da siyah" sözleriyle yaptığı paylaşımında, ünlü ismin siyaha olan tutkusunu vurgulamaya çalışırken, sosyal medyada en hafifi 'görgüsüzlük' olarak tabir edilen bir fırtına koptu!