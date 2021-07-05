Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Arda'ya 3. bebek müjdesi mi geliyor?
Aslıhan Doğan-Arda Turan çifti önceki akşam bir düğüne katıldı. Geceden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Aslıhan Doğan Turan’ın göbeği, hamilelik dedikodularına yol açtı.
Büyük oğlu Hamza Arda’yı 2018’de, küçük bebeği Asil Aslan’ı da Haziran 2020’de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti. Açıklama böyle olunca magazin basını ve sosyal medya Aslıhan Turan'ın karnındaki en ufak şişlikten bile şüphelenmeye başladı.
Aslıhan Doğan Turan, daha önce de 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını beklediği haberleriyle gündeme gelmişti. Turan'ın paylaşımı ardında “Üçüncü kez annemi oluyor?” yorumları yapıldı
Karnındaki minik şişlik bebek olarak algılanınca, Aslıhan Doğan Turan kişisel Instagram'ından hikaye atarak dedikodulara yanıt verdi. Hamileyken hamile gibi görünmediğini, hamile değilken de hamile gibi gözüktüğünü ifade etti.
Aslıhan Doğan Turan, Instagram'ını yorumlara kapatması ve tüm fotoğraflarının siyah beyaz olmasıyla dikkat çekiyor.