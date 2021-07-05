Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Arda'ya 3. bebek müjdesi mi geliyor?

Büyük oğlu Hamza Arda’yı 2018’de, küçük bebeği Asil Aslan’ı da Haziran 2020’de dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan, kalabalık aileleri sevdiğini ve 5 çocuk istediğini söylemişti. Açıklama böyle olunca magazin basını ve sosyal medya Aslıhan Turan'ın karnındaki en ufak şişlikten bile şüphelenmeye başladı.