Aslı Turanlı ile olan aşk dedikodularına Sergen Yalçın'dan yanıt geldi!
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu, sunucu Aslı Turanlı aşk yaşadığına dair iddialarda bulunulmuştu. Sergen Yalçın bu iddialara cevap verdi.
Bir dönem Ata Demirer ile beraber olan Aslı Turanlı, arasında tam 22 yaş fark olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler’deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yemişti.
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Aslı Turanlı, mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın ise Turanlı’dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıkmıştı. Bu da akıllara yeni bir aşk mı sorularını getirmişti.
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Hürriyet'in haberine göre; Sergen Yalçın, önceki akşam Bebek Otel’de iki erkek arkadaşıyla bir araya geldi.
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