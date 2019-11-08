Aslı Şen tesettüre girip Umre'ye gitti tepki gösterenlere yanıtı olay oldu

"Bronzer ve aydınlatıcı sürmeden gitmemeniz çok iyi olmuş. Çekilen fotoğraflar da iyi mutlaka Instagrama koymadan umre olmaz"

"Ne bekliyorsunuz insanlardan aaa çok yakışmış çok güzel olmuşsun ya da çok güzel ibadet etmişsiniz dememizi falan mı? Ne diye paylaşırsınız anlamam bize düşmez bunlar anladınız mı"