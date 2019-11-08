Aslı Şen tesettüre girip Umre'ye gitti tepki gösterenlere yanıtı olay oldu
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından olan Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen, Umre'den yaptığı paylaşımlarına gelen tepkilere kayıtsız kalamadı.
Sosyetenin yakından tanıdığı isimlerden olan ve son zamanlarda açtığı Youtube kanalına ağırlık veren Aslı Şen, Umre'ye gitti. Şen'in Umre'den yaptığı paylaşımlara ise tepki niteliğinde birçok yorum geldi.
Gittiği kutsal topraklardan yakınlarıyla birlikte çekindiği pozları "Bambaşka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin." notuyla paylaşan Şen'e şu şekilde yorumlar yapıldı:
"Bronzer ve aydınlatıcı sürmeden gitmemeniz çok iyi olmuş. Çekilen fotoğraflar da iyi mutlaka Instagrama koymadan umre olmaz"
"Ne bekliyorsunuz insanlardan aaa çok yakışmış çok güzel olmuşsun ya da çok güzel ibadet etmişsiniz dememizi falan mı? Ne diye paylaşırsınız anlamam bize düşmez bunlar anladınız mı"
Aslı Şen, yapılan birkaç yoruma ise yanıt verdi. Bir takipçisinin 'Artık açık giyinmek yok' yorumuna, 'Neysem o şekilde devam edeceğim inşallah' dedi. Bir başka takipçisinin 'Rahatsız olduğunuz Araplara benzemişsiniz' yorumuna ise, şu yanıtı verdi:
- "Evet Arapların yerlere çöp atmasından, deniz kenarına sofralar kurmasından rahatsız oldum. Kapanmasından veya görüntülerinden değil."