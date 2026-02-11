Aslı Hünel kaybettiği annesine özlemini dile getirdi...
Ünlü şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, annesinin ölümünün üzerinden geçen 9 ayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm takipçilerini derinden üzdü. Babalarını kaybettikten sonra annesini de kaybeden Aslı Hünel, yaşadığı özlemi ve acıyı kelimelere dökerek takipçileriyle paylaştı.
2016 yılında babalarını kaybeden Aslı Hünel ve ağabeyi Saruhan Hünel, 2024 yılında anneleri Şükran Hünel’i de kaybetmişti. Şükran Hünel’in vefatı, hem Hünel ailesi hem de hayranları için büyük bir kayıp olmuştu. Aslı Hünel, annesinin vefatını duyurduğunda, “Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. En kıymetlimizi kaybettik” ifadelerini kullanmıştı.
Aslı Hünel, sosyal medya hesabından annesizliğini şu sözlerle dile getirdi:
“Anne gidince… Sadece bir insan gitmez. Hayatın içindeki en büyük şifa gider. Grip olduğunda, ateşin çıktığında seni iyileştiren o ses gider. Seni ilaçtan önce toparlayan, üstünü örten, başını okşayan merhamet gider.”
Ünlü isim, annesinin kaybından sonra yaşadığı acıyı tarif ederken, “Her hastalıkta, her yorgunlukta, her düştüğünde kalbinde tekrar tekrar yaşarsın. İnsan o zaman anlar ki; iyileştiren sadece ilaç değilmiş. Annesizlik çok zormuş, çok” diyerek annesizliğin ne kadar ağır bir acı olduğunu vurguladı.