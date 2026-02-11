Aslı Hünel kaybettiği annesine özlemini dile getirdi...

Ünlü isim, annesinin kaybından sonra yaşadığı acıyı tarif ederken, “Her hastalıkta, her yorgunlukta, her düştüğünde kalbinde tekrar tekrar yaşarsın. İnsan o zaman anlar ki; iyileştiren sadece ilaç değilmiş. Annesizlik çok zormuş, çok” diyerek annesizliğin ne kadar ağır bir acı olduğunu vurguladı.