Aslı Hünel bikini yerine elbise ile denize girdi, resti çekti! "Beni bikini ile yakalayamazsınız"

Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden 45 yaşındaki başarılı sanatçı, şöyle konuştu: "Beni bikini ile yakalayamazsınız, sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım.