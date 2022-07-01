Aslı Hünel bikini yerine elbise ile denize girdi, resti çekti! "Beni bikini ile yakalayamazsınız"
Gündüz kuşağı programı Gelin Evi yarışmasının sunucusu ünlü sanatçı Aslı Hünel iş insanı eşi ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Denize elbise ile giren Hünel "Sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım." dedi.
Show TV ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelin Evi yarışma programının sunucusu Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel eşi iş insanı Savaş Yurtsever ile birlikte Bodrum'da bir plajda görüntülendi.
Yalıkavak'ta bir plajda olan ikili uzun süre denizden çıkmadı. Denize elbiseyle girdiği görülen Hünel, eşiyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Yurtsever, suda eşi Hünel'e sık sık sarılarak öpücüklere boğdu.
Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden 45 yaşındaki başarılı sanatçı, şöyle konuştu: "Beni bikini ile yakalayamazsınız, sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım.
"Sanat piyasasına girdiğim günden beri hep bu düşünce içerisindeydim. Sonuçta bizi milyonlarca insan izliyor, görüntü kirliliğine gerek yok."