Aslı Hünel babasını koronadan kaybetti itirafı yürekleri yaktı 'İzole yaşıyorlardı'

Acısının çok taze olduğunu vurgulayan Hünel, şunları söyledi:

"Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Ölümün bile hayırlısı dilenir ya, doğru. Öyle ani oldu ki... O yüzden kabullenemiyor insan. Abim (Saruhan Hünel) ve ben bile "taşıyıcı olabiliriz" korkusuyla onları çok sık ziyaret etmiyorduk.''