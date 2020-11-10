Aslı Hünel babasını koronadan kaybetti itirafı yürekleri yaktı 'İzole yaşıyorlardı'
Saruhan Hünel ve Aslı Hünel, geçtiğimiz ay babalarını koronavirüs yüzünden kaybetti. Şarkıcı Hünel, yaşadıkları hastane sürecini anlattı.
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in 82 yaşındaki babaları Mehmet Fevzi Hünel, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede plazma ve kök hücre tedavilerine rağmen yaşama tutunamadı. Babasının ani ölümüyle yıkılan Aslı Hünel ise verdiği röportajda hastalık sürecinden bahsetti.
Acısının çok taze olduğunu vurgulayan Hünel, şunları söyledi:
"Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Ölümün bile hayırlısı dilenir ya, doğru. Öyle ani oldu ki... O yüzden kabullenemiyor insan. Abim (Saruhan Hünel) ve ben bile "taşıyıcı olabiliriz" korkusuyla onları çok sık ziyaret etmiyorduk.''
''Deniz kenarında bir yazlık evleri vardı, orada kalıyorlardı. Ekim ayına kadar da her şey yolundaydı. Bir gün babam aradı, nezle olduğunu söyledi. Market alışverişine çıkmış, dönüşte yağmura yakalanmış. 'Herhalde o gün üşüttüm biraz, hastayım.''
Tülay Demir'in sorularını içtenlikle yanıtlayan Hünel, "Baban nezle olduğunu söylediğinde aklına korona gelmedi mi" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti:
"Baba emin misin? Bir test yaptır' dedim. 'Yok, ilaç aldım' diye diretti. Sonra iki gün geçti, düzelme yok. Üçüncü gün aradım, 'Baba hemen hastaneye gidiyorsun' dedim. Ya bir şey itiraf edeyim mi; arayıp hasta olduğunu söylediği o ilk gün telefonu kapattığımda içimden 'Babam Covid oldu. Onu kaybedeceğiz' diye geçti.''