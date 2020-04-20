Aslı Enver'le adı anılan Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu

Murat Boz ile bir barışık bir küs 4 yıl boyunca ilişki sürdüren Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda Boz defterini tamamen kapatmış hatta barıştıklarına dair haberler çıkınca bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Enver'in şimdilerde ise eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.