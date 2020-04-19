Aslı Enver'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Murat Boz bu işe çok bozulacak

"Bir aydır aşk yaşıyorlar": Korona salgını sonrası artık hafta sonları yayın yapan Kanal D'nin 2. sayfa programının gündeme getirdiği iddiaya göre, Kerem Tunçeri ve Aslı Enver aşkı bir ay oldu başlayalı. Ortaya atılan bu söylenti bir anda magazin ve sosyal medyanın gündemine oturdu.