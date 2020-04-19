Aslı Enver'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Murat Boz bu işe çok bozulacak
Şarkıcı Murat Boz ile ilişkisini sonlandıran oyuncu Aslı Enver hakkında gündeme bomba gibi düşen iddia geldi. Enver'in gönlünü basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdığı ve aşk yaşamaya başladıkları söyleniyor.
Uzun bir süre O Ses Türkiye yarışması jüri üyesi ünlü şarkıcı Murat Boz ile ilişkilerini sonlandıran güzel oyuncu Aslı Enver hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Enver'in eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'ye gönlünü kaptırdığı ve yeni bir aşka yelken açtıkları söylendi.
"Bir aydır aşk yaşıyorlar": Korona salgını sonrası artık hafta sonları yayın yapan Kanal D'nin 2. sayfa programının gündeme getirdiği iddiaya göre, Kerem Tunçeri ve Aslı Enver aşkı bir ay oldu başlayalı. Ortaya atılan bu söylenti bir anda magazin ve sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Ortak arkadaşlar tanıştırdı": Habere göre, oyuncu Aslı Enver ve Kerem Tunçeri, bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.
Oyuncu Aslı Enver'in birkaç ay önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir görüşmesi olmuş ve iki kez yemeğe çıkan ikili ortak nokta bulamayınca görüşmeme kararı aldı.