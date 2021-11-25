Asli Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Aslı Enver, Meksika tatilinden İstanbul'a gelince arkadaşlarıyla hasret giderdi. Bebek'te görüntülenen oyuncu, 1 milyon 900 bin TL değerindeki lüks elektrikli aracıyla dikkat çekti.
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.
Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren 37 yaşındaki oyuncunun, yeni aldığı elektrikli otomobilin fiyatının yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenildi.
Etiler'de arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki sorusya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını verdi.
Son olarak final yapan 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yaptı.