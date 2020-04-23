Aslı Enver'in Kerem Tunçeri'yi beğendiği ortaya çıktı bakın ikiliyi kim tanıştırmış
Murat Boz'la ayrılan Aslı Enver'in adı Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı. Hemen ardından Kerem Tunçeri'nin farklı kadınlara mesaj attığı ortaya çıktı. Şimdi de ikiliyi tanıştıran kişinin kim olduğu ve Instagram detayı ortaya çıktı.
Murat Boz ile beraber olan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda 4 yıllık ilişkisini tamamen sonlandırdı. Bir ayrılıp bir barışan ikili, yollarını ayırdıklarını kesin bir dille ortaya koydu. Murat Boz'un ardından bir süre yalnız kalan Aslı Enver'in adı geçtiğimiz günlerde eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başladı.
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri detayını duyan sosyal medyaya koştu ve bu iddia kısa sürede yayıldı. Aslı Enver'in Murat Boz ile olan ilişkisini desteklemeyenler ilk olarak bu habere sevinse de ardından Tunçeri'nin 4 farklı kadına birden attığı mesajları ifşa olunca geri adım attılar.
Tunçeri'nin mesajları ifşa olunca da Aslı Enver ile olan ya da olabilecek olan aşkı balon gibi söndü. Son olarak ise ikiliyi Merve Terim'in tanıştırdığı iddia edildi. Bu iddianın ardından ortaya çıkan Instagram detayı da iddiayı güçlendirdi.
Merve Terim Çetin, 14 Nisan'da 41 yaşına giren yakın dostu Kerem Tunçeri'nin doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.