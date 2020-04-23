Aslı Enver'in Kerem Tunçeri'yi beğendiği ortaya çıktı bakın ikiliyi kim tanıştırmış

Tunçeri'nin mesajları ifşa olunca da Aslı Enver ile olan ya da olabilecek olan aşkı balon gibi söndü. Son olarak ise ikiliyi Merve Terim'in tanıştırdığı iddia edildi. Bu iddianın ardından ortaya çıkan Instagram detayı da iddiayı güçlendirdi.