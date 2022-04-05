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Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?

Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?

37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan 49 yaşındaki iş insanı Önder Öztarhan objektiflere yakalandı.

Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?

Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki akşam Emirgan'da aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

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Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?

Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin Öztarhan'ın evinde çekildiği ortaya çıkmıştı. 

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Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?

 Önder Öztarhan, muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında sessizliğini korudu.

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Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?

Basın mensuplarının sorularını yine yanıtsız bırakan Öztarhan, hızlıca evine doğru yol aldı.

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