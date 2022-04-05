Aslı Enver'in 12 yaş büyük iş insanı aşkı kameralara yakalandı! Önder Öztarhan kimdir ne iş yapar?
37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan 49 yaşındaki iş insanı Önder Öztarhan objektiflere yakalandı.
Oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan iş insanı Önder Öztarhan, önceki akşam Emirgan'da aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.
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Enver'in başrolünde yer aldığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmin bazı sahnelerinin Öztarhan'ın evinde çekildiği ortaya çıkmıştı.
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Önder Öztarhan, muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında sessizliğini korudu.
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Basın mensuplarının sorularını yine yanıtsız bırakan Öztarhan, hızlıca evine doğru yol aldı.
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